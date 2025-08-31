Seattle Sounders hace historia: Primer club de la MLS en ganar todos los títulos posibles

La tercera Gran Final de la Leagues Cup en su etapa como torneo oficial se llevó a cabo en el Lumen Field, estadio que ha visto como su equipo se corona a lo largo de su historia en torneos importantes tanto a nivel nacional, y ahora en el plano internacional.

Esta victoria de Seattle Sounders en contra de Inter Miami, los ha catapultado como un equipo más que ganador, pues aunque no tiene la mayor cantidad de títulos de MLS en su historial, sus números sí indican que no hay algún trofeo le falte en sus vitrinas, o al menos, no hasta la fecha.

Seattle goleó en casa a Miami | AP

Seattle todopoderoso

Con la consecución de su primer título de Leagues Cup, Seattle Sounders ha concretado una estadística que es bastante discreta, pero que su vez, es bastante relevante. Ningún equipo de la Major League Soccer ha podido conseguir todos los trofeos por los que un club norteamericano ha competido, 'The Rave Green' es el único que equipo que puede presumir ese logro.

Seattle ha conseguido dos veces la Copa MLS (2016 y 2019), cuatro veces la Copa US Open (2009, 2010, 2011 y 2014), una sola vez la Supporters' Shield en la temporada 2013-2014, sumado a su más reciente triunfo previo a la Final ante Miami, la Concachampions de la 2021-2022, la cual ganaron tras vencer a Pumas. El logro se completa con la Leagues Cup que acaba de ganar en su 'casa'.

Poderío verde en la MLS | AP

Goleada a las 'Garzas'

Lo que parecía una Final más que pareja entre dos equipos de la MLS, terminó siendo una noche de pesadilla para Lionel Messi y compañía, pues Seattle fue ampliamente superior y 'paseó' al equipo de Javier Mascherano con goles de Osaze de Rosario, Alex Roldán y Paul Rothrock.

Desafortunadamente, otro de los momentos que será recordado en esta Gran Final se dio cuando el encuentro había sido finalizado por el árbitro central, pues algunos jugadores de Miami 'perdieron la cabeza' atacando a los rivales, como es el caso de Maximiliano Falcón, quien fue autor de algunos golpes, o Luis Suárez, quien ha protagonizado un bochornoso momento al escupirle en la cara a un miembro del cuerpo técnico de Brian Schmetzer.

Messi no tuvo una buena actuación en Lumen Field | AP

