¿Qué equipos ya tienen su boleto para la Concachampions 2026?

Tras el partido por el tercer lugar de la Leagues Cup, el certamen de Concacaf ya otorgó nueve lugares
Álex Martínez
| 2025-08-31
¿Qué equipos ya tienen su boleto para la Concachampions 2026?
El último Campeón
|
MEXSPORT
Tras el partido por el tercer lugar de la Leagues Cup, el certamen de Concacaf ya otorgó nueve lugares
Álex Martínez
| 31 Ago, 2025

La Leagues Cup 2025 llegó a su fin y dejó no solo espectáculo en la cancha y grandes premios económicos, sino también boletos directos para la Concachampions 2026. Los tres primeros lugares del torneo entre la MLS y la Liga MX aseguraron su lugar en el máximo certamen de clubes de la Concacaf.

Los equipos de la MLS que clasificaron a Concachampions

En esta edición de la Leagues Cup, tres equipos estadounidenses lograron los puestos de honor y, con ello, su clasificación a la próxima Liga de Campeones de Concacaf:

  • Seattle Sounders

  • Inter Miami

  • LA Galaxy

Estos clubes esperarán al grupo restante de representantes de la MLS que buscarán conquistar la región en 2026.

Seattle y su título | AP
Seattle y su título | AP|

Equipos de la Liga MX ya clasificados

Por parte del futbol mexicano, ya tenía a todos sus representantes para la Concachampions. Con la conclusión de la Leagues Cup, la lista de clasificados queda de la siguiente manera:

  • América

  • Monterrey

  • Toluca

  • Cruz Azul

  • Tigres UANL

  • Pumas UNAM

Cruz Azul | MEXSPORT
Cruz Azul | MEXSPORT|

Camino rumbo a la Concachampions 2026

La Concachampions 2026 será el torneo más esperado de la región, con un gran formato y un nivel de competencia cada vez más alto entre la Liga MX, la MLS y demás ligas. La clasificación vía Leagues Cup demuestra la importancia de este certamen binacional como puente hacia el máximo torneo de clubes de Concacaf.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LUIS SUÁREZ LE ESCUPE A AUXILIAR DEL SEATTLE SOUNDERS TRAS PERDER LA FINAL DE LA LEAGUES CUP

Futbol
Copa de Campeones de la Concacaf
Concacaf
Mas sobre:
Futbol
Copa de Campeones de la Concacaf
Concacaf

Notas Relacionadas

 