¿Qué equipos ya tienen su boleto para la Concachampions 2026?

La Leagues Cup 2025 llegó a su fin y dejó no solo espectáculo en la cancha y grandes premios económicos, sino también boletos directos para la Concachampions 2026. Los tres primeros lugares del torneo entre la MLS y la Liga MX aseguraron su lugar en el máximo certamen de clubes de la Concacaf.

Los equipos de la MLS que clasificaron a Concachampions

En esta edición de la Leagues Cup, tres equipos estadounidenses lograron los puestos de honor y, con ello, su clasificación a la próxima Liga de Campeones de Concacaf:

Seattle Sounders

Inter Miami

LA Galaxy

Estos clubes esperarán al grupo restante de representantes de la MLS que buscarán conquistar la región en 2026.

Seattle y su título | AP|

Equipos de la Liga MX ya clasificados

Por parte del futbol mexicano, ya tenía a todos sus representantes para la Concachampions. Con la conclusión de la Leagues Cup, la lista de clasificados queda de la siguiente manera:

América

Monterrey

Toluca

Cruz Azul

Tigres UANL

Pumas UNAM

Cruz Azul | MEXSPORT|

Camino rumbo a la Concachampions 2026

La Concachampions 2026 será el torneo más esperado de la región, con un gran formato y un nivel de competencia cada vez más alto entre la Liga MX, la MLS y demás ligas. La clasificación vía Leagues Cup demuestra la importancia de este certamen binacional como puente hacia el máximo torneo de clubes de Concacaf.

