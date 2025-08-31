¡Confirmado! Liverpool rompe el mercado con llegada de Isak procedente de Newcastle

Está confirmado, Alexander Isak será jugador del Liverpool a cambio de 150 millones de euros convirtiéndose en el tercer fichaje más caro en la historia, solo por debajo de Neymar al PSG y Mbappé.

De acuerdo a diversos reportes - la cantidad es de 150 millones de euros hasy quienes mencionan 130 - se hará oficial en las próximas horas. Por ahora el atacante estará con su selección en la Fecha FIFA en donde tendrán participación dentro de las Eliminatorias Mundialistas.

Después de la participación con Suecia el jugador se pondrá a las órdenes de Arne Slot para ser tomado en cuenta de ser requerido en la fecha 4 de la Premier League, donde han iniciado con marca perfecta, ante Burnley.

Isak se convertirá el traspaso más caro dentro de la historia del futbol; su llegada se quedará en el tercer puesto, debajo de Neymar que en su momento movió 222 millones de euros pasando del Barcelona al París Saint-Germain, los parisinos tienen el segundo puesto tras la adquisición de Mbappé desde el Mónaco por 180.

Buscan el bicampeonato

Con un nuevo delantero el Liverpool se confirma como un serio candidato de levantar nuevamente el título en la Premier League con las llegadas de Wirtz, Ekitike, Frimpong, entre los principales. Aunque cabe mencionar, que dejaron ir a Alexander-Arnold, Luis Díaz y Darwin Núñez como los protagonistas.

Números de Isak con Newcastle

Alexander Isak se va del Newcastle con el registro de 109 partidos diputados anotando en 44 ocasiones y asistiendo en 11 más desde su llegada procedente de la Real Sociedad de San Sebastián.

