Adrien Rabiot será nuevo jugador del AC Milan; firmará por cuatro años

A pocas horas del cierre del mercado de fichajes en el viejo continente, varios equipos aún buscan cambios de último minuto. El caso más fuerte es el del Milan, quien buscó a un nuevo delantero y una posible salida de Santiago Giménez; aunque su nuevo fichaje será uno completamente diferente.

Con información de Fabrizio Romano, el cuadro Rossonero llegó a un acuerdo con Marsella por el francés Adrien Rabiot. El jugador galo llegará al conjunto del Il Diavolo por 10 millones de euros y un contrato de cuatro años.

De la negativa de Allegri y a su llegada

Massimiliano Allegri, entrenador del Milan, descartó la llegada del jugador francés de 30 años, con quien coincidió por muy poco en la Juventus. El entrenador comentó que pese a tener una buena relación, Rabiot no era de su interés, aunque ahora las cosas cambiaron.

"No, absolutamente no. No hemos hablado desde antes de las vacaciones. Le tengo cariño a Rabiot, pero cuando él llegó a la Juventus yo ya me había ido. Es jugador del Marsella, pero puedo decir que estoy emocionalmente apegado a él por haber trabajado junto", agregó Allegri.

Mediocampo veterano

La llegada de Rabiot al equipo de la capital de la moda servirá para reforzar el mediocampo, aunque lo convertirá en uno de los más longevos de la Serie A. Con Luka Modrić como una de las piezas angulares del equipo, los mediocampistas Rossoneros tendrán un alto rango de edad.

