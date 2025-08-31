¡Paso perfecto! Orbelín Pineda y AEK suman su segunda victoria en la Super Liga de Grecia

AEK Atenas y Orbelín Pineda cerraron una semana redonda tras su segunda victoria en la Super Liga de Grecia. El conjunto del mexicano derrotó al Asteras con un marcador de 1-0, en OPAP Arena; quien también disputó los 90 minutos.

El conjunto de Marko Nikolić dominó de principio a fin el encuentro, pero la ventaja fue mínima. El primer y único gol del encuentro cayó al minuto 38, conducto de la cabeza de Frantzdy Pierrot. El haitiano se alzó por los cielos y remató un gran centro de Petros Mantalos, que dejó sin ninguna posibilidad a Nikos Papadopoulos.

'Orbelan' para grandes cosas

Pese a que varios rumores colocaron una posible salida del viejo continente, Pineda destacó en el encuentro con grandes aproximaciones. El guerrerense acarició la pelota en un total de 80 ocasiones y fue certero en sus pases, aunque no logró tener un tiro a puerta.

De igual forma, es el segundo encuentro en la liga griega en el que Orbelín disputa los 90 minutos. El jugador mexicano se convirtió en uno de los hombres de confianza de Nikolić, por lo que sus participaciones han sido destacadas.

Por Conference League y Super Liga

Pese a ser uno de los favoritos para ganar el campeonato local, Orbelín y compañía tienen un reto mayúsculo en la Conference League. El Águila Bicéfala tendrá varios encuentros parejos en el papel, aunque su mayor rival será Fiorentina.

