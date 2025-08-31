Pep Guardiola resta importancia a la derrota de Manchester City: "No es más que un partido"

Manchester City ha sufrido su segunda derrota consecutiva en la temporada 2025-2026 de la Premier League justo antes de hacer la pausa por Fecha FIFA. Ante dicha situación, su entrenador Pep Guardiola le ha restado importancia a este resultado negativo en contra de Brighton, argumentando que la temporada apenas va comenzando.

Las Gaviotas arrancaron los tres puntos del equipo de Guardiola | AP

¿City a la baja?

Después de que Brighton lograra remontar el primer gol del partido obtenido por Erling Haaland, el entrenador de los ciudadanos tuvo una opinión acerca del desempeño de sus jugadores en el partido de la tercera fecha.

"Estuvimos muy bien durante una hora pero después del gol nos olvidamos de jugar. Pensábamos más en las consecuencias en lo que podía venir y recibimos dos goles y perdimos", declaró.

Pese a haber sido derrotado, Guardiola ve un lado positivo de cara a la siguiente parte del torneo, cuando regresen algunos de sus jugadores que han sido convocados en para la Fecha FIFA de septiembre.

Guardiola solamente ha ganado un partido de tres en la presente campaña | AP

"Me gustaron muchas cosas pero no pudimos ganar, no fuimos capaces. En cuanto encajamos el primer gol dejamos de jugar. No es más que un partido, la temporada acaba de empezar. Hay una temporada muy larga aún por delante y veremos qué pasa", dijo

Los jugadores no son los culpables

Finalmente, Pep defendió a su plantel, pues cree que todos y cada uno de los jugadores que utilizó para su compromiso ante Brighton perfectamente tienen la capacidad de resolver los problemas que provoque cualquier rival, pero fue enfático en que también hay muchos jugadores nuevos, lo cual puede hacer más complicado el accionar de los suyos.

"Tenemos una plantilla muy buena. Han cambiado muchas cosas de antes a ahora y lo que pasa es normal. Necesitamos que los nuevos se adapten y necesita tiempo. Y que los veteranos ayuden a los nuevos. Sabemos la plantilla que tenemos y vamos a intentar competir", concluyó.

La ventaja de Haaland no fue suficiente | AP

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡Gaviotas salvajes! Brighton derrotó en casa al Manchester City