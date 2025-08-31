¿Desprecia la Liga MX? Obed Vargas prefiere jugar en Europa y no en el futbol mexicano

A horas de la Final de la Leagues Cup, el mediocampista mexicano, Obed Vargas, habló sobre su futuro y hacía a donde le gustaría llevar su carrera después de su paso por el Seattle Sounders.

Gracias a una entrevista exclusiva para ESPN, el mediocentro mexicano afirmó que le gustaría ir a jugar al futbol europeo una vez que culmine su etapa en la Major League Soccer, aunque también aseguró que siempre hay un plan B.

Vargas habló sobre su futuro en la MLS | AP|

"A mí me gustaría ir a Europa, a lo mejor, no a una liga top de Europa, porque creo que necesito un paso antes de llegar ahí, pero sería mi sueño, lo ideal, pero no le cierro las puertas a nadie. Tienes un plan A, pero siempre tienes que tener un plan B", comentó Vargas.

Cuando se le cuestionó si ese plan B es jugar en la Liga MX, Vargas solo comentó que podría ser, aunque no confirmó, ni negó, que pueda jugar en el futbol mexicano.

Quiero quitarle un título a Messi

El mediocampista mexicano, además de hablar sobre su futuro, habló sobre lo que espera del encuentro frente al Inter Miami, asegurando que espera poder quitarle un campeonato a Lionel Messi y compañía.

“Es jugar contra el mejor del mundo y estoy pensando en quitarle un trofeo, en ganarle una Final, no cualquiera puede decir que le ganó una Final a Messi; entonces, es algo en lo que estoy muy enfocado sin dejar de disfrutar lo que será enfrentar al que para mí es el mejor jugador de la historia”, aseguró Vargas para ESPN.

