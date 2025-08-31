Los partidos amistosos más importantes de esta Fecha FIFA

El parón internacional llegó, con duelos amistosos importantes para que las selecciones continúen su preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026, la cual se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

Los mejores partidos amistosos de la Fecha FIFA

Entre los duelos amistosos más interesantes para esta Fecha FIFA está el de Estados Unidos ante Corea del Sur. Los dirigidos por Mauricio Pochettino se enfrentarán a otra de las Selecciones que ya confirmaron su participación en la justa mundialista. El 6 de septiembre será el encuentro en Nueva Jersey.

El mismo día, México se verá las caras con otra Selección ya clasificada al Mundial, Japón, combinado que ha crecido de manera importante en los recientes ciclos mundialistas. Este encuentro tendrá lugar en California, Estados Unidos.

Para el martes 9 de septiembre, los tres anfitriones del Mundial 2026 tendrán participación. Canadá se verá las caras con Gales, Estados Unidos ante Japón y México frente a Corea del Sur.

¿Por qué las potencias no jugarán amistosos en la Fecha FIFA?

De esta manera, la Fecha FIFA de septiembre servirá como un examen de alto nivel para México, Estados Unidos y Canadá, que además de ser anfitriones del Mundial 2026, buscan consolidar su proyecto rumbo a la máxima cita del futbol internacional. Por otro lado, las grandes potencias disputarán sus respectivas eliminatorias.

