¡Nuevo comienzo! Martín Anselmi cerca de firmar con un equipo sudamericano

Después de su polémica salida como entrenador de Cruz Azul, el entrenador Martín Anselmi ha vivido momentos bastante complicados en su carrera, ya que a pesar de haber dirigido en Europa, específicamente al Porto, dicha etapa no fue para nada grata, siendo despedido algunos meses después. Ahora, el argentino se acerca 'a pasos agigantados' a la dirección técnica de un club brasileño.

Anselmi salió de mala manera de La Máquina | Imago7

Anselmi a Brasil

Se trata de Atlético Mineiro el club que quiere hacerse de los servicios del exestratega de La Máquina; actualmente tendrían conversaciones bastante adelantadas para poder convertir a Anselmi en el nuevo director técnico de los cariocas en sustitución de Alexi 'Cuca' Stival.

Martín Anselmi le ha ganado el puesto a nombres que la directiva brasileña tenía en mente tales como Luis Zubeldía, exentrenador de Santos Laguna y Jorge Sampaoli, antiguo técnico de la Selección Nacional de Chile.

Atlético Mineiro busca hacerse de los servicios de Anselmi | Imago7

¿Éxito para un viejo conocido?

Sin ser oficial la noticia, aún se puede imaginar cuál será la reacción de los fanáticos de Cruz Azul, pues la salida de Anselmi no fue para nada bien vista y su sucesor, Vicente Sánchez logró 'sanar la herida' que dejó el argentino con la consecución de la Copa de Campeones de la CONCACAF.

Por su parte, Anselmi ha tenido meses de pesadilla, pues con el Porto, fue eliminado de la Europa League, perdió toda posibilidad de obtener la liga en Portugal y tuvo un pobre desempeño en el Mundial de Clubes, causando su despido algunos días después.

Anselmi y su cuerpo técnico cerca de conseguir un nuevo trabajo | Imago7

