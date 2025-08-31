¡Bochornoso! Así fue la pelea al final entre Seattle Sounders vs Inter Miami

Bochornoso momento se vivió al final del encuentro entre Seattle Sounders e Inter Miami ambos equipos protagonizaron una pelea en medio terreno de juego donde Luis Suárez fue el protagonista.

Todo sucedió tras el pitazo del colegiado cuando de pronto se inició una discusión que empezó acrecentando con personal del cuerpo técnico del conjunto local.

Jugadores de ambos bandos también se vieron inmiscuidos con galones, manotazos y hasta derribos unos con otros, pero sí se logró detectar un enfrascamiento inicial entre Luis Suárez y elementos de pantalón largo del Sounders.

Cabe mencionar, que también hubieron jugadores que trataron de detener este lío que parecía no tener fin, por su parte Lionel Messi estuvo viendo el bochornoso momento desde fuera de la confrontación.

Escupitajo de Luis Suárez

Al final todo terminó lamentablemente con un escupitajo del delantero uruguayo sobre una persona del cuerpo técnico de avanzada edad que simplemente se quedó estoico sin responderle, momento en que se llevó uno inhumano momento.

Seattle Sounders levanta su primera Leagues Cup

Seattle Sounders se terminó levantando con la Leagues Cup en el Lumen Field tras derrotar al Inter Miami 3-0, fue la primera vez que el equipo se corona en este torneo y rompió el segundo para los de Messi.

