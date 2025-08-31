Obed Vargas, el mexicano Campeón de Leagues Cup, brilla en la Final ante Inter de Miami

Obed Vargas, mediocampista mexicano del Seattle Sounders tuvo una actuación sobresaliente en la Final de Leagues Cup ante Inter de Miami, en la que su equipo consiguió la victoria para levantar el trofeo.

AP

El mexicano ha recibido comentarios positivos por el desempeño realizado, con recuperaciones, distribución de balón y recursos útiles para que Seattle Sounders pudiera ganar el partido ante un duro rival, que cuenta con figuras como Lionel Messi, Sergio Busquets, Luis Suárez y Rodrigo de Paul.

Lionel Messi y Obed Vargas conversan tras la Final de Leagues Cup

Al final del encuentro, Obed Vargas y Lionel Messi fueron captados mientras conversaban. Pese a las tensiones ocurridas durante el duelo por el título, ambos futbolistas tuvieron una charla amigable en la cancha.

Antes del partido, el mexicano expresó lo importante que sería para él ganarle un título a una de las más grandes figuras de la historia del futbol. "Quiero quitarle el título; no todos pueden decir que derrotaron a Messi en una final”, dijo Obed Vargas previamente.

¿Es Obed Vargas el futuro de la Selección Mexicana? 

Con apenas 20 años, Obed Vargas se consolidó como una de las promesas más destacadas del futbol mexicano, y su actuación ante Messi y compañía no solo le dio un título histórico al Seattle Sounders, sino que también lo colocó en el radar como un jugador a seguir rumbo al futuro de la Selección Mexicana.

AP

