Aficionados cambiaron su playera de Messi por una de Paul Rothrock en la Final de Leagues Cup

La Gran Final de la Leagues Cup 2025 ha traído consigo algunos inconvenientes para el Inter de Miami, pues no solamente fue derrotado, a su vez, todo parece indicar que también tendrá que enfrentar algunas sanciones por el caos que se desató después del partido al ser derrotados.

Ahora, se han vuelto virales las imágenes en donde los aficionados que acudieron al compromiso entre Seattle y Miami, cambian sus playeras de Lionel Messi, dejándolo como un jugador secundario en la MLS.

Messi y Rothrock disputando un balón dentro de la Final | AP

¿Adiós al 'astro' argentino?

Una de las imágenes que más sorprendió en internet este fin de semana fue la manera en que varios aficionados, sin importar el equipo que apoyaran, decidieron hacer un intercambio de camisetas, entregando la de Messi y recibiendo a cambio la de la nueva estrella de Seattle, Paul Rothrock.

Algunos usuarios pensaron que dicha situación se había dado después de la derrota de Las Garzas; sin embargo, se ha podido confirmar que el cambio de playeras se dio incluso antes de que el partido comenzara, pues esto fue una campaña por parte de la directiva de los Sounders.

Happy Seattle Sounders fans trading in Messi jerseys from a Paul Rothrock jersey.



About 100 jerseys were given out for the exchange. #MLS #Sounders #InterMiamiCF #LeaguesCup pic.twitter.com/VpEPR8NmsE — Favian Renkel (@FavianRenkel) August 31, 2025

"En una muestra de apoyo al talento local y a la cultura futbolística de Seattle antes de una final internacional, Sounders FC anuncia con orgullo una promoción especial de intercambio de camisetas antes de la muy esperada final de la Leagues Cup 2025 de hoy entre Seattle e Inter Miami CF en Lumen Field. Los aficionados que asistan al partido ahora tienen la oportunidad de intercambiar cualquier camiseta de Lionel Messi del Inter Miami CF por una de Paul Rothrock del Sounders FC, sin costo alguno, hasta agotar existencias", describía el comunicado.

Seattle se convirtió en el mandamás de la MLS

Después de su triunfo en la Final de la Leagues Cup con goleada 3-0 ante Miami, Seattle Sounders se ha convertido en el primer equipo de la MLS en conseguir todos los trofeos posibles para un club estadounidense, sumando la Copa de la Major League Soccer, la Supporters' Cup, la Copa US Open, la Concachampions a este último título.

Rothrock se ha convertido en la nueva estrella de Seattle | AP

Casualmente, Paul Rothrock anotó uno de los goles con los que los locales lograron concretar una más que contundente victoria, el gol del norteamericano fue el último de la velada, sellando el triunfo en Lumen Field.

