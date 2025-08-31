Aficionado de Chivas rompe su playera tras derrota ante Cruz Azul y se vuelve viral

La paciencia de la afición de Chivas llegó a su límite después de la derrota 1-2 ante Cruz Azul en el Estadio Akron. El equipo de Gabriel Milito atraviesa una nueva crisis en la Liga MX y los seguidores no ocultan su frustración ante un arranque que ha resultado desastroso.

Aficionado destroza su playera de Chivas

Entre las múltiples reacciones al tropiezo, un aficionado del Rebaño se volvió tendencia por protagonizar un arranque de furia en su propia casa. En un video que circula en redes sociales, el seguidor intenta romper la camiseta rojiblanca con las manos; al no lograrlo, tomó un cuchillo para destrozarla por completo y, entre gestos de enojo, arrojó la prenda al piso.

La escena rápidamente se viralizó y provocó un intenso debate entre los usuarios. Una mayoría criticó la exageración del gesto, señalando el fanatismo desmedido del seguidor, mientras otros aprovecharon el momento para hacer burla de la situación y del mal momento deportivo del club tapatío.

¿Proyecto de Milito en problemas?

La derrota contra La Máquina acrecentó las dudas sobre el proyecto de Gabriel Milito, quien apenas ha conseguido sumar cuatro puntos en el Apertura 2025. Con esa cosecha, el Guadalajara marcha en la posición 16 de la tabla y supera únicamente a Puebla y Querétaro por diferencia de goles.

Lo más preocupante para la institución es que el calendario no ofrece tregua: el próximo compromiso será el Clásico Nacional frente al América, seguido de duelos contra Tigres y Toluca, el actual campeón de la Liga MX. Una seguidilla de alto riesgo que podría definir el futuro inmediato del Rebaño y de su entrenador argentino.

