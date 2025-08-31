¿Pedrada a Florentino Pérez? Sergio Ramos lanza canción y recuerda al Real Madrid

El central español del Monterrey, Sergio Ramos, sorprendió este domingo al lanzar la canción Cibeles, en ritmo de reguetón, en la que recuerda su paso por el Real Madrid y reclama la manera en la que salió del club en 2021. "Yo mataba por ti, te amé y te defendí, pero no estaba en mí, tú me pediste que vuele. De gala me vestí, sangre y sudor te di... Te puse corona, tú me pusiste alas. No sabía que eran sólo para que me alejaras", interpreta el zaguero.

IMAGO7

¿Sergio Ramos dedica su canción al Real Madrid?

Ramos, hoy figura de Rayados, ganó 22 títulos con el Real Madrid: cinco Ligas, cuatro Champions League, cuatro Mundiales de Clubes, tres Supercopas de Europa, dos Copas del Rey y cuatro Supercopas de España. Sin embargo, su adiós en 2021 marcó un quiebre en su carrera.

"Un partido dura 90 minutos y te di 93 más de la cuenta. Nunca me cansé de intentar, esta historia fue una leyenda. Prefiero morir de pie que vivir 'arrodillao'... Espero que te vaya bien, aunque sin ti me siento mal. Menos mal que yo me marché, porque no me trataste igual. Tú me amaste y yo te amé, pero siempre alguien da más", canta el defensor.

IMAGO7

El video oficial fue publicado en las cuentas de Instagram y YouTube de Sergio Ramos, con escenas grabadas en la Plaza de la Cibeles, lugar donde el Real Madrid festeja cada uno de sus títulos. En el material aparecen también imágenes icónicas del jugador con el club blanco, incluido el histórico gol al Atlético de Madrid en la final de la Champions League 2014.

Sergio Ramos trabajó con Carín León

En la producción, Ramos trabajó junto al compositor mexicano Carín León, quien lo acompañó en la creación de la pieza musical. "Te olvidaste de mí, me dejaste sin poder decidir, eso es lo que más me duele. Y aunque todo fue así, volvería 'encantao', una vez y hasta mil, tú lo 'sabe' Cibeles", entona el defensa en el cierre de la canción, mientras la figura de la diosa de piedra se desmorona en el videoclip.

IMAGO7

A sus 39 años, Sergio Ramos continúa en la élite del futbol, ahora como uno de los referentes del Monterrey junto a su compatriota Sergio Canales. Desde México, el histórico excapitán merengue dejó claro que no olvida lo vivido con el Real Madrid y que su salida del club sigue siendo una herida abierta.

