Guillermo Abascal tras la goleada de Toluca a San Luis: "Quiero pedir disculpas a la afición"

El entrenador del Atlético de San Luis habló en conferencia de prensa tras la goleada sufrida por Toluca en el Lastras
Marcos Olvera García
| 2025-08-29
| 29 Ago, 2025

Atlético de San Luis recibió a los Diablos Rojos del Toluca en el arranque de la jornada 7, partido en donde los potosinos terminaron sacudidos por el campeón del futbol mexicano.

Después del partido, que San Luis termina perdiendo gracias a los goles de Alexis Vega, Robert Morales y el autogol de Román Torres, Guillermo Abascal salió a conferencia de prensa para pedir disculpas a la afición.

"Creo que las cosas no han salido, falta muchísima contundencia en las áreas... Quiero pedir una disculpa a la afición, trabajaremos para que se sientan orgullosos de nosotros”, comentó Abascal

Atlético de San Luis ha perdido tres de los últimos cuatro partidos, tras la Leagues Cup, han ganado dos, han caído en cinco en el torneo y están ubicados en la posición 13 de la tabla.

Los potosinos tendrán que enfrentarse a los Xolos de Tijuana antes del parón de la Liga MX por la Fecha FIFA del mes de septiembre.

