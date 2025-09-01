¡Oficial! Figura de Rayados deja al equipo para irse al futbol europeo

El Club de Futbol Monterrey anunció de manera oficial la salida del portero argentino Esteban Andrada, quien continuará su carrera en el Real Zaragoza de España bajo una transferencia temporal con opción de compra.

El portero argentino lució en el Mundial de Clubes I MEXSPORT

De Boca Juniors a Rayados: una etapa de logros

Andrada llegó a Monterrey en el Torneo Apertura 2021, procedente de Boca Juniors, consolidándose rápidamente como una pieza clave en la portería albiazul. Durante su paso por los Rayados, conquistó el título de la Liga de Campeones de la CONCACAF 2021 y tuvo un papel destacado en el Mundial de Clubes de la FIFA 2025, donde Monterrey alcanzó una actuación histórica.

Rayados agradeció a Andrada I rayados.com

Números de Andrada con Monterrey

En total, el arquero argentino disputó 161 partidos oficiales con la camiseta rayada, distribuidos de la siguiente manera:

134 juegos en Liga BBVA MX

13 en Liga de Campeones de la CONCACAF

8 en Leagues Cup

6 en Mundial de Clubes de la FIFA (2 en Emiratos Árabes Unidos 2021 y 4 en Estados Unidos 2025)

Su liderazgo bajo los tres palos y su constancia lo convirtieron en referente para la afición y pieza fundamental en los últimos años de la institución.

