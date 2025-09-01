Aaron Ramsey lloró tras anotar su primer gol con Pumas, reveló Efraín Juárez

Los Pumas de la UNAM vencieron a Atlas en el Olímpico Universitario con una anotación histórica: Aaron Ramsey, el refuerzo estrella auriazul para el Apertura 2025, marcó su primer gol en el futbol mexicano.

El mediocampista galés, quien llegó como fichaje de lujo para este torneo, vivió un momento especial no solo en la cancha, sino también en el vestidor. Al término del encuentro, el director técnico Efraín Juárez reveló que Ramsey no pudo contener las lágrimas junto a sus compañeros y al cuerpo técnico.

El futbolista galés, en CU I MEXSPORT

“Me parece que es un gol muy bonito en todos los sentidos porque lo hace Ramsey. Allá adentro había lágrimas de todos: de él, de los fisios, doctores, compañeros… Fueron un par de meses complicados para todos, porque evolucionaba o no, había que cuidarlo”, confesó Juárez.

El largo camino de regreso

El tanto fue aún más significativo porque se trató del primero de Ramsey desde 2023, tras un prolongado periodo de inactividad que incluyó una lesión que retrasó su debut en la Liga MX. El británico necesitó varias semanas para alcanzar la forma física adecuada, lo que aumentó la expectativa en torno a su estreno.

Efraín Juárez, DT de Pumas I MEXSPORT

Con este gol, Ramsey no solo estrenó su cuenta en México, sino que también reforzó la ilusión de la afición universitaria, que espera que el veterano futbolista europeo sea pieza clave en la pelea de Pumas durante el Apertura 2025.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: JJ MACÍAS VUELVE A LA ACTIVIDAD Y SE QUEDA CERCA DE ANOTAR

Aaron Ramsey, en Liga MX I MEXSPORT