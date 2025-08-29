Keylor Navas asegura llegar a Pumas fue una buena decisión personal

Keylor Navas, flamante refuerzo de Pumas para el Apertura 2025 y arquero titular del mismo, señaló que haber llegado al Club Universidad Nacional fue una gran decisión personal. Además de señalar que el proyecto le agradó mucho, el guardameta costarricense afirmó que Efraín Juárez, director técnico del equipo, junto con la directiva comandada por Luis Raúl González y el presidente deportivo, Eduardo Saracho, fueron claves para que él aceptara este nuevo reto.

IMAGO7

¿Qué dijo Keylor Navas sobre su llegada a Pumas?

En entrevista para el club, Keylor dijo que antes de su llegada, le sedujeron las palabras que la directiva y el cuerpo técnico tenían tanto para él, como del proyecto del club. Por lo tanto, eso lo motivó a llegar a Pumas y “formar parte de esta familia”, la cual también menciona que lo ha arropado de gran manera desde su primer día en México.

“Yo creo que el interés que ellos mostraron en mí, las charlas que tuve con el entrenador, quien siempre me mostró ese apoyo en todos los momentos que estábamos pasando y sé que, gracias a Dios, tomé una gran decisión y estoy muy feliz. Como he escuchado alguna vez decirlo a nuestro entrenador y a miembros del Club, que muchas veces el jugador tiene que querer ir a algún lugar también y que aquí a Pumas vienen, no solamente los jugadores que el Club quiere, sino que el futbolista decide también formar parte de esta familia”, comentó.

IMAGO7

Así ha sido el paso de Keylor Navas por Pumas

Keylor Navas llegó para la Jornada 3 del Apertura 2025 en el duelo ante Querétaro, el cual ganó Pumas 0-2. Además de debutar con victoria, Navas de inmediato tomó el gafete de capitán y la titularidad de la portería, la cual no ha soltado desde ese entonces, salvo en el duelo ante Inter Miami de Leagues Cup, en el cual cumplió un juego de suspensión.

Sobre para que llegó y que puede aportarle a Pumas, el arquero tico no quiso catalogarse como estrella y afirmó que es una “persona a favor del grupo”. Además, dejó en claro que con su experiencia adquirida en equipos como el Real Madrid, París Saint Germain y más, buscará hacer crecer a todo el club y lograr una solidez en todo el equipo.

“Trato de ser una persona a favor del grupo, siempre trato de ayudar en lo que mis compañeros y el Club necesite. Yo creo que he tenido bastante experiencia a lo largo de todos estos años, he convivido con muchos futbolistas en muy buenos equipos y yo creo que todo eso, ese granito de arena siempre hay que aportarlo con ganas de que sea para que todos podamos crecer, que pueda crecer el Club, puedan crecer los compañeros y que podamos ser un equipo más sólido cada día”, sentenció.

IMAGO7

También te puede interesar: Keylor Navas quiere ser campeón con Pumas: “Sueño con ganar títulos, con ser el mejor portero de la liga”