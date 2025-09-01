Efraín Juárez se lanza contra Atlético Nacional recordando su salida: 'Me sentí irrespetado'

El actual director técnico de los Pumas de la UNAM, Efraín Juárez, rompió el silencio y habló sobre su salida del Atlético Nacional de Colombia, equipo con el que consiguió dos títulos pero en el que no se sintió valorado ni tomado en cuenta para las decisiones importantes del club.

En una reciente entrevista el estratega mexicano explicó que, pese a los logros deportivos, la directiva no lo consideraba como una pieza clave dentro de la institución, por lo que, optó por dejar al equipo y terminar llegando a Pumas.

“Terminamos siendo campeones en un equipo que yo no armé, entonces desde la dirección creyeron que lo hicieron muy bien y que poniendo a cualquier entrenador lo hubiese logrado. Me sentí irrespetado y ahí tomé la decisión de que no podía seguir. Iba más allá de escoger, era cuestión de respeto”, señaló Juárez para el programa Fútbol de Cabeza.

La Libertadores, un reto que quedó pendiente

Juárez aseguró que no se fue por falta de retos, ya que tenía la posibilidad de dirigir al cuadro colombiano en busca de un nuevo título de Copa Libertadores. Sin embargo, su salida estuvo marcada por temas de principios y valores.

“El reto era la Libertadores este año e iba a dirigir un equipo dos veces campeón de Libertadores, el máximo torneo internacional de América. Se estaba formando un equipo, cuando vimos la serie ante Sao Paulo pensaba que podríamos haber estado. Me terminé yendo por valores y principios”, agregó.

Falta de comunicación con la directiva

El ahora DT de Pumas también criticó la falta de conjunción entre cuerpo técnico y dirigentes, ya que no se sentía parte del proceso de planeación.

“Esto es una conjunción, los directivos, cuerpo técnico y entrenador debemos ir de la mano. No quiero que me vaya bien a mí y no al club. Cuando planeamos la Libertadores, que el objetivo era pelearla, nos sentamos y pensamos en jugadores. Yo les dije las características de jugadores que necesitaba, pero que ellos trajeran al que quisieran siempre en esos parámetros. No podía ser exigente porque sé que hay presupuestos”, puntualizó.

