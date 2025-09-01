¡Desde la Liga MX! Exjugador de Pumas ficha en Europa

El mercado de fichajes se encuentra movidito y Robert Ergas, exjugador de los Pumas, que quedó recientemente como agente libre tiene nuevo equipo, a falta de hacerse oficial, con el Aris Limassol de Chipre con el que firmará por dos años.

De acuerdo con información de César Luis Merlo, el uruguayo realizó la primera parte de la revisión médica y sólo falta completar los exámenes para estampar su firma por dos años con opción a uno más.

Pumas l IMAGO7

El sudamericano que estuvo hasta el torneo pasado con los universitarios disputó un total de 76 partidos acumulando 4 mil minutos sobre el terreno de juego y solo pudo registrar dos goles y tres asistencias.

Vuelve a Europa

Robert Ergas tendrá su segunda experiencia en el futbol europeo luego de defender las camisetas al Defensor Sporting, Cerro Largo, Boston River, Rentistas, Albacete, Olimpia y recientemente con los universitarios.

Aunque cabe mencionar, que jugó con Albacete de España pero con su equipo filial durante 2019-2020 cuando llegó cedido desde el Defensor Sporting.

Liga MX l IMAGO7

Información sobre Aris Limassol

El uruguayo llegará al Aris Limassol, un equipo chipriota que juega en Primera División que juega en la ciudad del mismo nombre. El conjunto verdiblanco arrancó de forma positiva la temporada en la que lleva marca perfecta tras dos juegos en la liga doméstica y se sitúan como líderes.

Pumas l IMAGO7

