Georgina Rodríguez deslumbra en Venecia con su anillo de compromiso

Georgina Rodríguez fue una de las grandes protagonistas en la alfombra roja del Festival Internacional de Cine de Venecia, durante la presentación de la película Father Mother Sister Brother, en la 82ª edición del certamen cinematográfico.

La modelo y pareja de Cristiano Ronaldo acaparó todas las miradas al lucir el espectacular anillo de compromiso que le entregó el futbolista portugués. La joya, de diseño exclusivo, tiene un valor estimado superior a los 6 millones de euros, según expertos en alta joyería.

Georgina se robó los reflectores en su aparición de este lunes | AP

Un look de lujo con firma italiana

Para esta ocasión especial, Georgina eligió un vestido negro ceñido de Roberto Cavalli, una pieza que resaltó su figura y aportó elegancia a su aparición en la alfombra roja. Sin embargo, el verdadero protagonista fue el anillo de compromiso, que la influencer mostró con entusiasmo ante las cámaras.

El anillo fue un protagonista en sí mismo en Venecia | AP

Accesorios que completaron el estilo

Además del anillo, Georgina complementó su look con un choker en forma de rosa, cubierto de diamantes, que aportó un toque romántico y refinado al conjunto. Optó por un peinado recogido que dejó su cuello al descubierto, resaltando aún más el brillo del collar.

Rodríguez posó sonriente y segura, en una noche marcada por el glamour y la atención mediática, con lo que se consolida una vez más como una de las figuras más destacadas en los grandes eventos internacionales.

Así se vio Georgina en la alfombra roja en Venecia | AP