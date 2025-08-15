¿Seguirá la tradición? El costoso reloj que Georgina Rodríguez le podría regalar a CR7 por su compromiso

Cristiano Ronaldo sorprendió al mundo al anunciar su compromiso con Georgina Rodríguez. El astro portugués eligió un anillo de compromiso valorado entre 10 y 12 millones de euros, una joya que acaparó titulares y miradas por su espectacular diseño y precio.

A raíz de este lujoso detalle, surgió la pregunta: ¿seguirá Georgina la tendencia de regalar un reloj de lujo al hombre, como equivalente al anillo de compromiso?

La tradición del reloj: el equivalente masculino al anillo de compromiso

En los últimos años ha tomado fuerza una tradición que asocia el reloj con el símbolo masculino del compromiso.

Más allá de ser un accesorio, representa el tiempo compartido y el futuro en pareja, y en el caso de las celebridades, se convierte en una auténtica joya de alta relojería.

Con un anillo tan valioso, la única forma de igualar (o incluso superar) su precio sería con un reloj de edición limitada o de gran valor histórico.

Los relojes que podría comprar (valor de subasta)

Jacob & Co Billionaire Timeless Treasure

Un reloj que parece hecho a la medida del estilo de Cristiano Ronaldo. El Jacob & Co Billionaire Timeless Treasure está completamente engastado con diamantes amarillos talla esmeralda y cuenta con un mecanismo de altísima precisión.

Su valor ronda los 20 millones de euros, lo que lo convierte en una de las piezas más caras y exclusivas del mundo.

Rolex Daytona Paul Newman Ref. 6239

El Rolex Daytona Paul Newman Ref. 6239 no solo es un reloj, sino un ícono histórico. Este modelo perteneció al legendario actor y piloto Paul Newman, y en 2017 alcanzó 17,75 millones de dólares en una subasta, gracias a su rareza y legado. Para un coleccionista como Cristiano, sería una pieza única e irrepetible.

