Neymar lanza dardo a Carlo Ancelotti tras quedar fuera de la convocatoria de Brasil

Llega la Fecha FIFA y la Selección Brasileña estará enfrentando sus últimos juegos de Eliminatorias Mundialistas rumbo al Mundial 2026, boleto que ya ha asegurado previamente tras sus siete juegos ganados.

Sin embargo, una de las situaciones que ha levantado polémica ha sido la ausencia de Neymar por parte de Carlo Ancelotti para esta concentración y el futbolista habló al respecto dejando un claro mensaje hacia el italiano.

Neymar l X:neymarjr

“Fue una inflamación muscular, pero nada grave. Si no, no habría jugado hoy ni contra el Bahía... Si me quedé fuera, fue una decisión técnica, no tuvo nada que ver con mi condición física. Es decisión del entrenador. La respeto. Estoy fuera, y ahora me toca apoyar a la selección”, resaltó.

Cabe mencionar, que Ancelotti había dejado fuera al jugador de Santos debido a problemas de lesión: “Un pequeño problema la semana pasada. Todos conocemos a Neymar. Lo necesitamos en las mejores condiciones físicas para ayudarnos en el Mundial”.

Brasil l X:neymarjr

¿Cuál fue el último partido de Neymar con Brasil?

Neymar no ha visto acción con la Selección Brasileña desde el 18 de octubre de 2023 cuando la ‘Canarinha’ cayó ante Uruguay en el Centenario. En esa ocasión el delantero terminó con una grave lesión.

Eliminatoria

Los dirigidos por Carlo Ancelotti recibirán a Chile, en el primer juego, y posteriormente se meterán a la altura de Bolivia en lo que sería el cierre de la Eliminatoria Sudamericana.

Selección Brasileña l X:neymarjr

