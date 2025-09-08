¡Impresionante! Crawford reaparece con potente físico previo a pelea ante Canelo Álvarez

Se acerca la pelea entre Terence Crawford y Saúl ‘Canelo’ Álvarez, en Las Vegas, en la que el mexicano expondrá sus cuatro cinturones mundiales de la división supermediana (CMB, AMB, OMB y FIB) además de un título único llamado ‘Nahui Huey Altepemeh”.

A unos días de la batalla Terence Crawford ha ‘lanzado un mensaje’ con su simple aparición en redes sociales luego del trabajo realizado para enfrentar al tapatío, su aspecto físico ha dejado ver que quiere los cinturones sí o sí.

Crawford l X:BoxeoMundial

El estadounidense compartió unas fotografías en la que muestra un imponente físico mostrando cada parte de sus músculos que ha trabajado y que no tendrá inconveniente para dar con el peso requerido para el enfrentamiento.

Entrenador lanza advertencia

Cabe mencionar, que el entrenador, Jacqui ‘Red’ Spikes, del norteamericano hizo unas declaraciones en entrevista con Fighthype mandó palabras para el mexicano: “Una cosa es segura, Canelo va a sentir su poder, va a respetar a Bud Crawford, él no sólo va a poder simplemente caminar y hacer lo que piense”.

“Bud es un luchador muy fuerte. Es muy buen peleador y la inteligencia será clave. Es un juego mental”, resaltó el guardián en la esquina de Terence Crawford.

Terence l IG:budcrawford

¿Cuál fue la última pelea de Crawford?

Terence Crawford vuelve al ring después de más de un año, su última aparición fue el 3 de agosto de 2024 cuando se impuso de forma unánime ante Isarail Madrimov para adueñarse del título superwelter de la AMB. El estadounidense subió de categoría para enfrentar al Canelo pasando de los 70 a 76kgs.

Box l X:terencecrawford