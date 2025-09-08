¡A la congeladora! Yeray es sancionado con 10 meses tras doping

La UEFA dio a conocer su veredicto, de 10 meses, sobre el positivo por doping de Yeray Álvarez, jugador del Athletic Club, que se encontraba provisionalmente suspendido desde el 2 de junio, esto tras arrojar en un control efectuado dentro de la Europa League.

Esa prueba realizada tras el encuentro ante Manchester United fue un análisis por parte de un laboratorio acreditado por la AMA que reveló la presencia de canrenona, una sustancia prohibida dentro y fuera de competición en la categoría S5.

Bilbao l X:AthleticClub

Comunicado de Bilbao

Athletic club dio a conocer la decisión de la UEFA en la que resalta los 10 meses impuesto, aunque destaca que el tiempo de suspensión contará a partir del 2 de junio, día en que arrojó positivo y empezó su suspensión provisional.

En el escrito detalla que el organismo europeo reconoció que no hubo intencionalidad por parte del jugador, y es que la ingesta fue debido a una sustancia prohibida al tomar incorrectamente un medicamento preventivo contra la caída del cabello de su pareja.

LaLiga l X:AthleticClub

Responsable de sus actos

UEFA resalta que la sanción se basó conforme a la normativa vigente, pese a no doparse intencionalmente, que recuerda que el deportista es responsable de sus actos y, consecuencia, debía haber confirmado si el medicamento estaba permitido antes de haberlo consumido.

El futbolista podrá regresar a las canchas el próximo 2 de abril de 2026; sin embargo, tiene la oportunidad de incorporarse dos meses antes a los entrenamientos del equipo, conforme establece la normativa aplicable.

Yeray l X:AthleticClub