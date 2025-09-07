Chivas consigue agónico triunfo ante León en duelo amistoso en Estados Unidos.

Chivas venció 2 a 1 a León en duelo amistoso en los Estados Unidos. El equipo Rojiblanco encontró la victoria en la parte final del encuentro y terminó por sacudirse la presión tras cuatro partidos sin victoria de cara al Clásico Nacional ante América.

El rumbo del encuentro pudo cambiar en la primera aproximación clara de Chivas. En una jugada colectiva, Efraín Álvarez tocó el balón para Miguel Gómez, quien dejó el balón para “Chicharito” dentro del área chica y este abanicó el balón pese a no tener marca, dejando escapar el tanto que ponía en ventaja a los suyos.

Minutos después, León aprovechó una desatención defensiva de Chivas para colocarse al frente en el marcador. Rogelio Funes Mori aprovechó la desatención de Alan Mozo y Diego Campillo, para asistir a Miguel Rodríguez quien no perdonó y definió el 0 a 1 en el marcador.

Reacción rojiblanca

Cuando el partido estaba cerca de terminar, llegó el tanto del empate para Guadalajara. En un saque de banda largo, Diego Campillo envió el balón al área, donde apareció Erick Gutiérrez quien peinó el balón y lo dejó servido para Armando González, quien no perdonó y colocó el 1 a 1 en el marcador.

El heroé

Con el tanto del empate, Chivas reaccionó en el último suspiro del juego y fue así que llegó el gol de la victoria en el juego. Erick Gutiérrez envió un pase filtrado para Cade Cowell, quien con recepción dirigida definió con un disparo potente para darle la vuelta al marcador y conseguir la victoria para el Guadalajara.

