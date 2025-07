¿Perjudicaron a Chivas? El Rebaño Sagrado cayó con polémicas decisiones arbitrales y del VAR en León

Durante el encuentro entre León y las Chivas en el Estadio León se suscitaron unas jugadas que hicieron arder las redes y que trajo la polémica del partido.

IMAGO7

Al minuto 65 llegaría la primer gran polémica del juego, Ettson Ayón intentó regatear a Erick Gutiérrez, pero, el jugador de Chivas contactó levemente a Ayón y el silbante marcó una zancadilla en el área a favor del local, minutos después James Rodríguez lo convirtió en gol.

Sobre el PENAL señalado en favor de @clubleonfc vs @Chivas...



La mejor decisión era NO MARCAR PENAL.



⚽️🚫🇲🇽



➖️ Señalamiento sumamente RIGORISTA y MALA intervención del #VAR.



🔍 Si bien existe un contacto de Erick Gutiérrez sobre Ettson Ayón, este no tiene absolutamente… pic.twitter.com/LZQWKDeKrZ

— Juan Guzmán Gasso (@GuzmanGasso) July 20, 2025