Malagón previo al Campeón de Campeones: “Ganar un título con este club es muy importante”

Luis Ángel Malagón habló en conferencia de prensa previo al partido entre América y Toluca en el Campeón de Campeones, donde chocan por un título oficial.

El guardameta aseguró que el ADN americanista marca que las finales se deben ganar y que lo más importante es ganar un título con el América:

América se enfrentará a Toluca en Estados Unidos | MEXSPORT|

Por otra parte, Luis Ángel compartió el deseo que tienen de levantar la corona, pues es un título oficial el que se disputa mañana.

América durante el partido contra Toluca | MEXSPORT|

Para cerrar, Luis Ángel Malagón aseguró que el descanso que tuvo en los últimos días fue clave de cara al encuentro de este fin de semana:

“Agradecido con el señor porque me dio unos días de descanso, realmente no los esperaba y estuve ahí en un debate entre que sí que no, pero creo que al fin del día no era tanto el cansancio físico era más de la cabeza sabes entonces aprovechar esos momentos creo que fueron importantes y bueno renovado con la ilusión máxima de ahora lo que se viene que es un título que es el de mañana y volver a poner América lo más alto”, finalizó.