Se olvida de su ex... Violante ‘amenaza’ al Toluca previo al Campeón de Campeones

Tal y como sucedió en la Final del Clausura 2025, América y Toluca se ven las caras en un partido por el título, ahora con el Campeón de Campeones de por medio, pero con un ingrediente extra, un elemento que cambió de camiseta y de ser escarlata ahora vista azulcrema: Isaías Violante.

Isaías Violante debuta con América | MEXSPORT

En entrevista para TUDN, el atacante mexicano surgido de las fuerzas básicas de Toluca fue fichado por el América y previo al partido por el título, Violante no tuvo reparo en defender desde el micrófono el escudo de Las Águilas y mencionó que espera vencer a su exequipo.

De igual forma Isaías Violante no titubeó al mencionar que el Club América es el equipo más grande del futbol mexicano y señaló que se siente motiva por ser jugador de Las Águilas.

Violante puede hacer valida la ley del ex | IMAGO7

“Es el equipo más importante de México, creo que eso te da mucho entusiasmo y alegría de querer jugar. En lo personal me siento muy bien, me he adaptado y estoy contento de estar ahí.