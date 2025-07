Atlas vs Cruz Azul EN VIVO Liga MX Jornada 2 Apertura 2025

La segunda jornada del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX pone a prueba la capacidad de reacción de Cruz Azul, que en Guadalajara se mide al Atlas en busca de su primer triunfo del certamen. Luego de un empate sin goles frente a Mazatlán que dejó más dudas que certezas, el cuadro cementero está obligado a mostrar una versión más convincente si quiere ser protagonista desde las primeras fechas.

A pesar del entusiasmo generado en torno a las nuevas incorporaciones celestes, el debut en el Estadio Olímpico Universitario resultó deslucido. Cruz Azul tuvo la posesión, generó aproximaciones, pero fue incapaz de vulnerar el arco rival. Las expectativas, alimentadas por una plantilla reforzada, contrastaron con una ofensiva poco fina en la definición. Nicolás Larcamón, técnico del equipo, sabe que el margen para la indulgencia es corto en una institución que exige resultados inmediatos.

Del otro lado, el Atlas llega con un mejor ánimo tras haber superado al Puebla como visitante por 3-2. Los Zorros aprovecharon los espacios, mostraron dinamismo en ataque y lograron sacar adelante un partido que se les complicó en ciertos tramos. Ahora, con la ventaja de la localía y el respaldo de su afición en el Estadio Jalisco, intentarán mantener el paso ganador y frenar a una Máquina que aún está en construcción.

En cuanto a lo físico, Cruz Azul se encuentra en buenas condiciones, aunque la plantilla sigue lidiando con ausencias clave. Andrés Montaño continúa fuera tras ser operado de la rodilla derecha durante el pasado Clausura 2025, y su retorno no se espera pronto. A eso se suma el caso de Gabriel 'El Toro' Fernández, quien no podrá ser tomado en cuenta debido a que fue registrado con la Sub 21 para liberar una plaza de extranjero, la cual actualmente ocupa el argentino José Paradela.

Más allá del contexto inmediato, el duelo en Jalisco puede marcar un punto de inflexión temprano en la temporada para los capitalinos. Un triunfo podría encender motores y dar confianza a un equipo con potencial, pero una nueva actuación opaca comenzaría a encender alarmas en La Noria. Atlas, por su parte, busca mantener su ritmo y demostrar que puede ser más que un animador esporádico en el torneo.

