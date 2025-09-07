Aaron Rodgers recibe abucheos en su regreso al MetLife Stadium y responde con TD

Aaron Rodgers vivió un regreso cargado de emociones al MetLife Stadium. El exmariscal de campo de los New York Jets, que ahora lidera la ofensiva de los Pittsburgh Steelers, fue recibido con una lluvia de abucheos, silbidos e incluso algunos insultos apenas pisó el emparrillado que fue su hogar durante las últimas dos temporadas.

Rodgers regresa a MetLife Stadium | AP

Rodgers responde con TD

Sin embargo, Rodgers respondió de la mejor manera posible: en su primera serie ofensiva, conectó un pase de 23 yardas para anotar su primer touchdown con los Steelers frente a su exequipo y su exafición. Este momento simbolizó un mensaje claro: aunque la fanaticada de los Jets lo reciba con hostilidad, Rodgers sigue siendo una amenaza en la NFL.

Rodgers ya lanzó TD con Steelers | AP

Números de Rodgers con los Jets

Durante sus dos años con New York, Rodgers lanzó un total de 369 pases, sumando 3,897 yardas, 28 touchdowns y 11 intercepciones. Cabe recordar que su primera temporada estuvo prácticamente perdida tras sufrir la rotura del tendón de Aquiles en su primera serie ofensiva.

El regreso de Rodgers al MetLife Stadium quedará en la memoria no solo por los abucheos, sino también por la manera en que el veterano mariscal de campo demostró que sigue siendo capaz de imponer su juego frente a quienes alguna vez lo criticaron.

Rodgers no trascendió con Jets | AP