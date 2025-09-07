Pittsburgh Steelers vs New York Jets EN VIVO NFL Semana 1

¡VUELVE RODGERS!

Aaron Rodgers regresa a MetLife Stadium, ahora como QB de Steelers para enfrentar a su exquipo, New York Jets, en el arranque de la temporada.

Jets y Steelers se enfrentan con la misión de poner fin a largas sequías de triunfos en postemporada.

Y lo hacen con el quarterback que comandó a la ofensiva rival el año pasado. Sin gran éxito, por cierto.

Justin Fields dejó la “Ciudad del Acero” una temporada después de que promedió 17,6 puntos por encuentro en sus seis inicios.

Por el otro lado, Aaron Rodgers llegó a los Steelers luego de que en 2024 estuvo al frente del 24to ataque en toda la liga. Sobre el duelo ante su exequipo, Rodgers le restó toda importancia, limitándose a decir: “Es la semana 1”.