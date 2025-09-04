Dueño de Raiders revela que Tom Brady estuvo cerca de ser QB del equipo antes de ir a Buccaneers

Tom Brady, legendario mariscal de campo de la NFL, estuvo muy cerca de llegar a Raiders en 2020 tras anunciar su salida de Patriots, aseguró Mark Davis, dueño mayoritario de la franquicia de Las Vegas.

En entrevista para el creador de contenido, Baron Davis, el empresario reconoció que tuvo contactos con Brady para convencerlo de ir a Raiders, pero el gerente general y el entrenador en jefe optaron por llevar al equipo en otra dirección.

No obstante, el propio Davis señaló que, a pesar de no haber logrado firmar al entonces QB, supo que quería verlo dentro de la organización cuando se retirara, por lo que no perdió contacto con él.

AP

"Se suponía que (Brady) estaría aquí en 2020. Fue entonces cuando comenzó nuestra relación, fue en 2020, cuando él era agente libre y hablamos con él sobre venir aquí para jugar como mariscal de campo.

"Obviamente fue una decisión difícil para él, estuvo cerca de venir aquí, pero el entrenador en jefe y el gerente general decidieron que querían ir en una dirección diferente. Entonces, no lo contratamos, pero a medida que lo conocí a través de ese proceso, le hice saber a su agente que cuando terminara de jugar, me gustaría que fuera parte de nuestra organización".

En octubre del año pasado, Tom Brady se convirtió en accionista minoritario y desde entonces se le ha visto siendo parte de las tomas de decisiones.

AP

El destino le sonrió a Brady tras dejar Patriots

Aunque muchos creían que la carrera de Brady no tendría frutos al salir de Nueva Inglaterra, la historia terminó por demostrar lo contrario.

Firmó con los Tampa Bay Buccaneers y demostró todo su talento una vez más, llevando al equipo a ganar el Super Bowl LV.