NFL lanza línea especial de ropa en colaboración con Bob Esponja

Con motivo de celebrar el segundo juego de temporada regular que albergará Brasil este viernes entre Chiefs y Chargers, la NFL lanzó una colección especial de ropa en colaboración con Bob Esponja, caricatura muy popular en América Latina.

Esta nueva gama de productos se estrenarán en Sao Paulo con diseños de los dos equipos que harán vibrar el Corinthians Arena.

Sin embargo, la colección completa estará disponible a partir de octubre y solo se pondrá a la venta en México y Brasil, según informó la liga.

CORTESÍA

En nuestro país, se podrán comprar camisetas, sudaderas, gorras y otros accesorios personalizados, de las franquicias con derechos de comercialización en suelo mexicano, es decir: Chiefs, Cowboys, Broncos, Cardinals, Texans, Raiders, Rams, Dolphins, Steelers y 49ers.

Los diseños, además de contar con diseños de la icónica esponja marina, también lucirán a Patricio Estrella, otro de los personajes principales de la serie animada.

CORTESÍA

Bob Esponja, un aliado constante de la NFL

Esta no será la primera vez que Bob Esponja hace una alianza comercial con la liga, pues desde hace cuatro temporadas ha sido una constante.

Durante varios partidos a lo largo de estos años, los personajes de caricatura han formado parte de una serie de transmisiones alternas en la que fueron los protagonistas. También, tuvieron participación en el Super Bowl 58 y salieron al aire a través del canal Nickelodeon.