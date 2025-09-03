Boletos para la NFL en Madrid alcanzan los 9 mil euros en reventa

La NFL debutará en Madrid esta temporada con un partido histórico entre los Washington Commanders y los Miami Dolphins, programado para disputarse en el Santiago Bernabéu, y a poco más de dos meses del encuentro, los precios en la reventa han alcanzado cifras estratosféricas.

De acuerdo con información revelada por Paola Herrera en el programa Los Infiltrados de RÉCORD+, durante la venta oficial de boletos se registraron filas virtuales de hasta 300 mil personas intentando conseguir entradas, lo que refleja la enorme expectación que ha generado este evento en España.

Reventa en España supera la de México

La entrada más barata en el sitio oficial rondaba los 80 euros, pero en la reventa los precios se han disparado a más de 9 mil euros por boleto.

Al hacer la conversión a moneda mexicana, estas cifras representan alrededor de 190 mil pesos, superando incluso los precios que alcanzó la reventa en los partidos de la NFL en México, donde los boletos llegaron a rondar los 145 mil pesos.

¿Cuándo será el debut de la NFL en Madrid?

El primer juego de la NFL es España será el próximo 16 de noviembre a las 16:30 hora de Madrid en la cancha del Estadio Santiago Bernabéu.