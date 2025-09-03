NFL 2025: Panorama de la NFC Oeste

Todos contra los Rams. La nueva temporada de NFL está por iniciar por lo que siete equipos de cada conferencia buscarán su boleto a la postemporada, cuatro campeones de división y tres comodines competirán en un par de meses por representar a la NFC y AFC en el Super Bowl LX, en el Levi's Stadium de San Francisco.

Es por esto que toca analizar división por división para saber que equipo o equipos se perfilan a no sólo conseguir su boleto a los Playoffs, sino que también pelear por estar en el Super Bowl. En este caso toca ver a la NFC Oeste, en la cual los San Francisco 49ers, Los Ángeles Rams, los Seattle Seahawks y los Arizona Cardinals buscarán ser campeones de SB.

La NFC Oeste entra en acción | X

Candidatos al título divisional

A pesar que, hace tan sólo dos años los 49ers estuvieron en el Super Bowl, hoy parece que la división es completamente para los Rams. El año pasado los angelinos lograron se campeones del Oeste y tras aplastar a los Vikings en la ronda de comodines, estuvieron a unas jugadas de echar a los eventuales campeones de SB, los Eagles en la ronda divisional.

Hoy, a pesar de que la salud de Matthew Stafford es una incógnita y que Cooper Kupp dejó al equipo, los Rams siguen siendo el rival a vencer. Con una defensiva que apunta a ser Top 10 en la Liga y una ofensiva que puede ser muy explosiva comandada por Puka Nacua, el equipo de Sean McVay parte como favorito en esta división.

son favoritos | AP

Compitiendo contra los Rams

Detrás de los Rams aparecen tanto los Seahawks como los 49ers. Ambos equipos pueden pelear junto con los angelinos por el boleto a postemporada, sin embargo, ambos tienen un par de incógnitas. Por el lado de Seattle es en la posición de mariscal de campo. Aunque Sam Darnold dejó muy buenas impresiones con Minnesota el año pasado, su historial no es muy positivo. Ahora sin DK Metcalf en el equipo, el QB deberá sacar su mejor versión si quiere comandar al equipo a la siguiente ronda.

Por el lado de San Francisco, las lesiones siguen complicando a Kyle Shanahan. Los Niners perdieron a varios All-Pro y ya tienes varias lesiones para iniciar la temporada. Si logran sobreponerse a varias ausencias y mantener tanto a Trent Williams, como a Christian McCaffrey sanos, el equipo puede sorprender este año.

Pueden competir | AP

Deberá sorprender

Los Arizona Cardinals llegan como las victimas en esta temporada. Aunque no es descabellado que puedan pasar a ser el mejor de la división, la realidad es que está complicado. Kyler Murray, Marvin Harrison Jr, y Trent McBride crean una ofensiva potente, pero son poco consistentes y su defensiva, sin grandes estrellas podría causarles varias derrotas en la temporada.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Jerry Jones reveló ofrecer un acuerdo millonario a Micah Parsons en plena pelea contractual