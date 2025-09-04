Tom Brady y Bill Belichick se rencontrarán en Nueva Inglaterra

La dupla histórica de los New England Patriots volverá a reunirse. El exmariscal de campo, Tom Brady, y el actual entrenador de la Universidad de Carolina del Norte, Bill Belichick volverán a estar juntos pues, el equipo de Massachusetts homenajeará al entrenador.

Este miércoles, un día antes del inicio de temporada de NFL, Robert Kraft, propietario de los New England Patriots de la NFL, reveló que, su equipo erigirá una estatua de Bill Belichick a las afueras del Gillette Stadium, tal como lo hicieron para Tom Brady.

Homenajearán al HC | AP

Tom Brady recibió un homenaje previo

El pasado 8 de agosto, los Patriots revelaron una estatua de Tom Brady que pesa seis toneladas y se eleva más de cinco metros. El monumento, que tiene al mariscal de campo con el uniforme del equipo y el puño en alto, también cuenta con los seis campeonatos del jugador con el equipo.

Ahora, una estatua de Bill Belichick se unirá a la del histórico mariscal de campo. Esto para homenajear al entrenador en jefe que los llevó a su época dorada y quien ostenta los récords de más victorias en playoffs para un entrenador en jefe (31) y de más apariciones en el Super Bowl para un individual (12).

Realizaron su estatua | AP

Dupla Brady Belichick

Belichick y Brady, llevaron a los Patriots a disputar nueve Super Bowls, más que cualquier otra franquicia de la NFL, y ganaron seis. También tuvieron 19 temporadas ganadoras consecutivas, 17 títulos divisionales, 13 apariciones en el Juego de Campeonato de la AFC (incluidos ocho consecutivos entre 2011 y 2018 ) y la única temporada regular invicta de 16 partidos de la liga en 2007.

Ahora, tras seis años separados, el entrenador y el mariscal de campo volverán a reunirse como parte de los Patriots, al menos lo harán como estatuas. Queda ver si el QB, ahora analista y copropietario de los Raiders, estará presente en la ceremonia.

Ser reunirán en el estadio | AP