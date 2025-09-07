Bill Belichick veta a los Patriots de las prácticas de North Carolina

Bill Belichick sigue demostrando que su historia con los New England Patriots está lejos de cerrarse. Tras la victoria de los North Carolina Tar Heels 20-3 sobre Charlotte, el legendario entrenador confirmó que ha prohibido a los cazatalentos de su exequipo asistir a las prácticas universitarias.

“Está claro que yo no soy bienvenido en sus instalaciones, y por lo tanto ellos no son bienvenidos en las nuestras. Es así de sencillo”, declaró Belichick en conferencia de prensa al ser cuestionado por la medida.

Una relación cada vez más tensa

Belichick dirigió a los Patriots por más de dos décadas, conquistando seis Super Bowls junto a Tom Brady, pero desde su salida en enero de 2024 la relación con el dueño Robert Kraft ha transitado entre la cordialidad y el desencuentro. Aunque Kraft ha reiterado en público que le tiene las puertas abiertas e incluso prometió erigirle una estatua en el Gillette Stadium, Belichick parece decidido a mantener distancia.

La tensión se ha alimentado con declaraciones cruzadas: mientras Kraft confesó que tomó un “riesgo enorme” al contratarlo en el 2000, el entrenador replicó que el verdadero riesgo fue suyo al elegir a New England en vez de quedarse con los Jets.

Rencor contra los Pats

El movimiento refleja que Belichick no olvida la forma en que terminó su etapa en Nueva Inglaterra. Lo que parecía una separación de común acuerdo se transformó en una pugna que, a juzgar por sus últimas palabras, seguirá generando episodios.

