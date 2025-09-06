Cleveland Browns aseguran a Quinshon Judkins con contrato millonario garantizado

El corredor novato firmó su contrato cien por ciento garantizado pese a problemas legales

Fernando Villalobos Hernández
6 de Septiembre de 2025
Cleveland Browns aseguran a Quinshon Judkins con contrato millonario garantizado
Quinshon Judkins, corredor novato de los Browns | MEXSPORT

A tan solo un día del inicio de la temporada 2025 de la NFL, los Cleveland Browns cerraron finalmente las negociaciones con su corredor novato Quinshon Judkins, quien firmó un contrato por cuatro años y 11.4 millones de dólares, con la totalidad del monto garantizado, de acuerdo con reportes de Adam Schefter.

Judkins firma a un día de comenzar la temporada | AP

Antecedentes extradeportivos

El nombre de Judkins también estuvo en la polémica durante el mes de julio, cuando fue arrestado en el condado de Broward bajo cargos de violencia doméstica. El informe policial detalló que fue acusado de “tocar o golpear/agresión/violencia doméstica” y permaneció encarcelado a la espera de su primera comparecencia.

Judkins tiene cargos por violencia domestica |&nbsp;

Un acuerdo poco común para un pick de segunda ronda

Judkins fue seleccionado en el pick número 36 del Draft 2025, proveniente de Ohio State, y su contrato ha llamado la atención en la liga. Generalmente, los jugadores elegidos en segunda ronda no reciben acuerdos completamente garantizados, por lo que esta decisión de la directiva de Cleveland marca un movimiento inusual.

Judkins fue drafteado en la 2da ronda &nbsp;| NFL

Refuerzo clave para la ofensiva

Con este acuerdo, los Browns aseguran la presencia de un corredor con gran potencial para complementar su ofensiva desde la primera semana de competencia. Ahora, la atención se centrará en cómo Judkins responde dentro del emparrillado tras semanas de incertidumbre fuera de él.

 

TE PUEDE INTERESAR

Micah Parsons fue catalogado como cuestionable con Green Bay

Packers | 06/09/2025

Micah Parsons está en duda para debut de Packers
Así fue la agresión hacía Travis Kelce

Chiefs | 05/09/2025

Travis Kelce es golpeado por defensivo de los Chargers en la semana 1
¿Les echó la sal? Neymar aseguró la victoria de Chiefs sobre Chargers previo al inicio del juego

Chargers | 05/09/2025

¿Les echó la sal? Neymar aseguró la victoria de Chiefs sobre Chargers previo al inicio del juego
Te recomendamos
Quinshon Judkins, novato de los Browns, es arrestado por agresión y violencia domestica
NFL

LO ÚLTIMO

 