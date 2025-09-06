Cleveland Browns aseguran a Quinshon Judkins con contrato millonario garantizado

A tan solo un día del inicio de la temporada 2025 de la NFL, los Cleveland Browns cerraron finalmente las negociaciones con su corredor novato Quinshon Judkins, quien firmó un contrato por cuatro años y 11.4 millones de dólares, con la totalidad del monto garantizado, de acuerdo con reportes de Adam Schefter.

Judkins firma a un día de comenzar la temporada | AP

Antecedentes extradeportivos

El nombre de Judkins también estuvo en la polémica durante el mes de julio, cuando fue arrestado en el condado de Broward bajo cargos de violencia doméstica. El informe policial detalló que fue acusado de “tocar o golpear/agresión/violencia doméstica” y permaneció encarcelado a la espera de su primera comparecencia.

Judkins tiene cargos por violencia domestica |

Un acuerdo poco común para un pick de segunda ronda

Judkins fue seleccionado en el pick número 36 del Draft 2025, proveniente de Ohio State, y su contrato ha llamado la atención en la liga. Generalmente, los jugadores elegidos en segunda ronda no reciben acuerdos completamente garantizados, por lo que esta decisión de la directiva de Cleveland marca un movimiento inusual.

Judkins fue drafteado en la 2da ronda | NFL

Refuerzo clave para la ofensiva

Con este acuerdo, los Browns aseguran la presencia de un corredor con gran potencial para complementar su ofensiva desde la primera semana de competencia. Ahora, la atención se centrará en cómo Judkins responde dentro del emparrillado tras semanas de incertidumbre fuera de él.