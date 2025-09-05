Travis Kelce es golpeado por defensivo de los Chargers en la semana 1

El Tight End de los Chiefs recibió una cachetada por parte de un rival en la derrota de su equipo en Brasil

Marcos Olvera García
5 de Septiembre de 2025
Así fue la agresión hacía Travis Kelce
Así fue la agresión hacía Travis Kelce | FOTO TOMADA DEL VIDEO

La noche de este viernes, después del tradicional Thursday Night Kick-Off de la NFL, los Kansas City Chiefs y Los Angeles Chargers, se enfrentaron en el primer duelo internacional de la National Football League, el cual se disputó en Brasil.

Durante el encuentro, que los Chargers terminaron ganando 27-21 frente a los vigentes subcampeones, Travis Kelce fue el centro de la atención, aunque claramente no fue capaz de soportar tanta presión.

 

 

En el tercer cuarto, antes de salir del emparrillado, Kelce estaba disputando la posición con un defensivo de los Chargers, específicamente con el tacle defensivo Teair Tart, quien (luego de ser empujado por el Mr. Swift) reaccionó rápidamente al empujón.+

Cuando quedaban poco más de ocho minutos en el reloj, Tart se volteó tras el empujón de Kelce y le propinó una cachetada al casco del ofensivo de los Chiefs.

Luego de la acción, en redes sociales se explicó la razón por la cual Tart no fue expulsado tras atacar a Kelce, asegurando que, al ser con la mano abierta, el golpe no implica ni se califica como una agresión descalificatoria.

