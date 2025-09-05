Neymar sorprende en la NFL en Brasil y se encuentra con Travis Kelce en Sao Paulo

La NFL regresó y en la primera semana, Kansas City Chiefs enfrenta a Los Angeles Chargers en Sao Paulo, Brasil. Por ello, distintas figuras asistieron a la Arena Corinthians y presenciar un duelo del mejor futbol americano.

AP

Neymar en la NFL

Una de las máximas figuras brasileñas del futbol mundial en esta generación, Neymar fue a la arena para disfrutar de un partido de la NFL y las cámaras captaron su encuentro con Travis Kelce antes de iniciar el encuentro.

Neymar estaba acompañado de Odell Beckham Jr., cuando Travis Kelce fue a saludarlos. El video rápidamente generó reacciones positivas en el público amante de la NFL y del futbol mundial.

AP

El gesto entre Neymar y Travis Kelce se viralizó en redes sociales, donde los aficionados destacaron la unión de dos mundos deportivos distintos: el futbol americano y el futbol soccer. Las imágenes del brasileño junto a Odell Beckham Jr. y el estelar ala cerrada de los Chiefs dominaron la conversación digital durante la primera jornada de la NFL.

NFL y su llegada a Sudamérica

La presencia de Neymar en la Arena Corinthians no solo le dio un toque especial al debut de la liga en Brasil, sino que también confirmó el impacto global de la NFL, que busca consolidar su mercado en Sudamérica. Con partidos internacionales y figuras de renombre, la liga continúa expandiendo sus fronteras más allá de Estados Unidos.

AP



