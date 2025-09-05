Jalen Carter de los Eagles se disculpa tras ser expulsado por escupirle a Dak Prescott

Carter fue expulsado por conducta antideportiva a los seis segundos de la victoria de Filadelfia por 24-20 en el primer partido de la temporada de la NFL , retrasado por un rayo, que finalizó la madrugada del viernes. Los Eagles recibieron una penalización de 15 yardas antes del primer saque desde la línea de golpeo, y los Cowboys anotaron en la serie ofensiva inicial gracias a la carrera de touchdown de 1 yarda de Javonte Williams.

Jalen Carter con Filadelfia | AP

“Fue más una sorpresa que otra cosa”, dijo Prescott. “Los árbitros obviamente lo vieron. Tiraron el pañuelo. Pensé: '¡Claro que sí! ¡Tenemos 15 yardas para empezar el partido!'. No me di cuenta de que lo estaban expulsando. Qué lástima que lo hiciera. ¡Un jugadorazo!

Prescott y Carter intercambiaron palabras tras el saque inicial, y Carter escupió en la camiseta de Prescott antes de retirarse. Prescott le hizo una seña rápidamente a un árbitro cercano, quien lanzó la bandera y expulsó a Carter. Los aficionados abuchearon mientras Carter se alejaba lentamente, con el casco en las manos a la espalda.

Carter se disculpó después del partido

“Fue un error mío. No volverá a ocurrir”, dijo Carter. “Lo siento mucho por mis compañeros y la afición. Lo hago por ellos. También lo hago por mi familia. Pero la afición fue quien más me mostró cariño”.

Prescott dijo que simplemente escupió hacia adelante como solía hacerlo, solo para que la saliva cayera en el área cerca de Carter, lo que provocó la ira del defensor.

Prescott dijo que Carter le preguntó: "¿Estás tratando de escupirme?"

"Me estaba insultando", dijo Prescott. "Yo no escupiría a nadie. Definitivamente no intento escupirte. Estamos a punto de jugar un juego".

Carter podría enfrentarse a una fuerte sanción económica, si no peor, en la primera gran prueba del mayor énfasis que la NFL pone esta temporada en la deportividad .

"Uno de los árbitros lo vio escupir a un oponente", declaró el árbitro Shawn Smith a un reportero. "Es una falta descalificable. Es un acto ajeno al fútbol americano".

Jalen Carter tras expulsión | AP

Los Eagles seleccionaron a Carter de Georgia con la selección general número 9 del draft de 2023

Carter, de 24 años, se ha convertido rápidamente en uno de los mejores linieros defensivos y jugó un papel clave para ayudar a los Eagles a ganar el Super Bowl la temporada pasada.

"Quería estar ahí con los muchachos con todas mis fuerzas", dijo Carter.

Justo esta semana, el coordinador defensivo Vic Fangio elogió el empuje que Carter aportó a la unidad.

"No sé si "maldad" sea la palabra correcta", dijo Fangio. "Simplemente creo que tiene que jugar con la mentalidad adecuada para alcanzar su potencial, o casi. Simplemente tiene que estar al tanto de los detalles, jugar con gran esfuerzo y estar concentrado".

No pudo mantenerse concentrado el tiempo suficiente en el primer partido para tomar una jugada defensiva

Las acciones de Carter en el Draft de 2023 cayeron debido a su papel en un accidente automovilístico fatal en la universidad que mató a un compañero de equipo, el liniero ofensivo Devin Willock, y a un miembro del personal de reclutamiento de Georgia, Chandler LeCroy.

A Carter se le concedió un año de libertad condicional y se le impuso una multa de 1.000 dólares tras no impugnar los cargos de delitos menores de conducción imprudente y carreras relacionadas con el accidente.

Los Eagles sintieron que tenían el liderazgo veterano adecuado y el tipo de entorno profesional que podría ayudarlo a prosperar y dejar atrás los problemas fuera del campo.

Duelo Dallas vs Filadelfia | AP

Carter todavía tuvo problemas con su conducta en el campo durante sus primeras dos temporadas

La temporada pasada, recibió tres penalizaciones por rudeza innecesaria y un total de siete. Carter también fue enviado a la banca como titular en un partido contra Atlanta como medida disciplinaria. Posteriormente, recibió una multa de más de 17.000 dólares por un golpe con la mano abierta contra los Washington Commanders en el partido por el campeonato de la NFC.

El gerente general de los Eagles, Howie Roseman, dijo durante el campamento de entrenamiento el mes pasado que Carter había intentado ir más allá de su conducta a medida que se convertía en una fuerza para los campeones.

“Jalen ha demostrado lo dominante que puede ser como jugador”, dijo Roseman. “Cuando tienes a ese jugador y los linieros ofensivos defensivos se deslizan hacia él, se crean oportunidades para los jugadores a su lado. Hay que contar con él. Si vas a bloquearlo en el uno contra uno, tiene una gran oportunidad de ganar esos enfrentamientos. Es decir, es ese tipo de jugador y es un jugador especial”.