Kickoff NFL 2025: Dallas vs Eagles se suspende por tormenta eléctrica

De regreso a los vestidores. La NFL inició con electricidad, no sólo dentro del campo con un duelo de toma y dame entre los Philadelphia Eagles y los Dallas Cowboys, sino que también fuera del mismo con una tormenta eléctrica que obligó a la suspensión del juego.

El juego inició mejor de lo esperado, con Dallas pegando a la ofensiva y los campeones del Super Bowl respondiendo en cada oportunidad. Ya en el tercer cuarto, se dio el primer golpe de autoridad con un balón suelto provocado por la defensa de los Eagles.

El partido había iniciado bien | AP

Partido suspendido

Justo cuando Filadelfia se alistaba para volver a la ofensiva con ventaja en el marcador de 24-20, los oficiales decidieron suspender el partido, esto debido a una tormenta eléctrica que rodeaba el Lincoln Financial Field de Filadelfia. Ante esto los jugadores debieron volver a los vestidores y esperar hasta nuevo aviso.

Regresaron a los vestidores | AP

¿Cuando se reanudará el partido?

De acuerdo con las reglas, si se producen rayos o condiciones meteorológicas extremas en un partido, se aplicará un retraso de 30 minutos. Ningún partido podrá reanudarse hasta que hayan transcurrido 30 minutos desde el último rayo.

Demorará en reanudarse | AP