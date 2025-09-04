Dallas Cowboys vs Eagles Philadelphia EN VIVO NFL 2025 Semana 1

Sigue EN VIVO las acciones más importantes del juego inaugural de la temporada

REDACCIÓN RÉCORD
4 de Septiembre de 2025
SIGUE LAS ACCIONES DEL PARTIDO EN VIVO:

Récord histórico entre Dallas y Eagles

Los Dallas Cowboys tienen un récord de 71-57 contra los Eagles de todos los tiempos.

¿Cómo les ha ido en Kickoff?

Dallas en dos juegos inaugurales tiene récord de 1-1 con triunfo ante Giants y derrota ante Tampa Bay

Eagles sólo ha jugado una vez y venció a los Falcons en el 2018

17:30 Ya salen en completa equipación

17:20 Los equipos se calientan de cara al partido

 

17:00 Ya llegaron los Cowboys al Lincoln Financial Field

Terminó la espera y vuelve la actividad de la NFL. Este jueves, Dallas Cowboys y Philadelphia Eagles darán arranque a la temporada 2025 con un partido que promete muchas emociones.

Las Águilas harán su presentación como vigentes campeones y querrán defender su corona de monarca ante su gente.

Por su parte, los Vaqueros, que vivieron hace unos días una novela con la salida de Micah Parsons, intentarán dar una buena cara en este esperado duelo divisional.

