Eagles vencieron a los Cowboys en el Kickoff, gracias a los acarreos de Jalen Hurts

Filadelfia sobrevive en su primer partido como campeón defensor del Super Bowl. Gracias a un par de acarreos de Jalen Hurts, los Eagles lograron vencer a su máximo rival los Dallas Cowboys por tan sólo cuatro puntos, el mismo día que presentaron su nuevo trofeo de campeones ante su gente.

El mariscal de campo tuvo una noche discreta, pero con dos acarreos de anotación y uno más para sellar el partido faltando menos de dos minutos, el equipo logró llevarse el primer triunfo de la temporada 24-20. El QB terminó con 19 pases completos para 152 yardas además 62 por tierra y dos anotaciones.

Comandó el triunfo | AP

CeeDee Lamb el villano

Dallas llegó a este encuentro como la gran víctima, incluso mucho medios aseguraban que los campeones aplastarían al equipo de Jerry Jones especialmente sin Micah Parsons. Aun así, la Estrella Solitaria respondió e incluso tuvo la oportunidad de ganar el juego, sin embargo, CeeDee Lamb no pudo hacer la jugada clave.

El receptor tuvo dos oportunidades para ganar el partido, o al menos acercar a su equipo a la zona de anotación. En la última serie ofensiva Dak Prescott buscó dos veces al número 88, pero en ambas ocasiones el WR soltó el balón aún cuando éste le pegó en las manos. La segunda de estas jugadas fue en 4ta y 3 por avanzar. Lamb terminó con siete recepciones para 110 yardas aunque pudo haber llegado a 200 o más.

Soltó dos balones | AP

Dallas respondió a la defensiva

A pesar de haber intercambiado a Micah Parsons, su mejor jugador defensivo, a los Packers la semana pasada, Dallas respondió a la defensiva. Aunque permitieron puntos en las primeras series ofensivas, el equipo reaccionó dejando a Barkley en sólo 60 yardas y una anotación. Por su parte, Devonta Smith y AJ Brown solo se combinaron para 24 yardas.

La jugada clave se dio en el tercer cuarto. Dallas avanzó hasta zona de puntos estando cuatro puntos abajo iniciando el cuarto. Sin embargo, Myles Sanders soltó el balón y los Eagles la recuperaron quitándole al menos tres puntos a los Vaqueros. Esta diferencia evitó que Dallas se acercara en el marcador y pudiera llevarse el resultado.

La defensiva sorprendió | AP

Ahora ambos equipos tendrán 10 días de preparación para su siguiente encuentro. Los Cowboys tendrán su primer partido en casa el domingo ante los Giants, franquicia a la que han derrotado en sus últimos ocho encuentros y con el que Prescott no ha perdido desde su año de novato. Los Eagles por su parte, se enfrentarán a los Chiefs en una revancha del Super Bowl.