¿Les echó la sal? Neymar aseguró la victoria de Chiefs sobre Chargers previo al inicio del juego

En el arranque de la temporada de la NFL, Chargers derrotó a Chiefs 27-21 en Brasil, un resultado que dejó malas sensaciones para la franquicia de Kansas City, la cual ha tenido años de gloria recientemente.

AP

¿Neymar 'mufó' a Chiefs?

Al ser en Brasil, algunas figuras estuvieron presentes, como el futbolista de Santos, Neymar quien aseguró que los Chiefs iban a ganar el encuentro, pues es un gran aficionado del quarterback, Patrick Mahomes.

Lamentablemente para Neymar, los Chiefs cayeron en la Arena Corinthians ante unos Chargers que demostraron energía y entrega, especialmente en la ofensiva para lograr arrancar con el pie derecho en la temporada de NFL.

¿La derrota de Chiefs fue sorpresiva?

El resultado sorprendió a gran parte de la afición, ya que los Chiefs llegaban como favoritos tras sus recientes campeonatos y con Patrick Mahomes como líder indiscutible. Sin embargo, la defensa de Kansas City no logró contener los ataques de Los Angeles, que aprovecharon cada error para sacar ventaja en territorio brasileño.

Con Neymar en el inmueble y una Arena Corinthians llena, la liga envió un mensaje claro: el futbol americano busca conquistar nuevos mercados y consolidar su impacto global.

AP



