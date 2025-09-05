¿Les echó la sal? Neymar aseguró la victoria de Chiefs sobre Chargers previo al inicio del juego

El brasileño fue uno de los asistentes especiales al partido de NFL en Brasil

David Torrijos Alcántara
5 de Septiembre de 2025
¿Les echó la sal? Neymar aseguró la victoria de Chiefs sobre Chargers previo al inicio del juego
¿Les echó la sal? Neymar aseguró la victoria de Chiefs sobre Chargers previo al inicio del juego | AP

En el arranque de la temporada de la NFL, Chargers derrotó a Chiefs 27-21 en Brasil, un resultado que dejó malas sensaciones para la franquicia de Kansas City, la cual ha tenido años de gloria recientemente.

AP

¿Neymar 'mufó' a Chiefs? 

Al ser en Brasil, algunas figuras estuvieron presentes, como el futbolista de Santos, Neymar quien aseguró que los Chiefs iban a ganar el encuentro, pues es un gran aficionado del quarterback, Patrick Mahomes.

Lamentablemente para Neymar, los Chiefs cayeron en la Arena Corinthians ante unos Chargers que demostraron energía y entrega, especialmente en la ofensiva para lograr arrancar con el pie derecho en la temporada de NFL.

¿La derrota de Chiefs fue sorpresiva? 

El resultado sorprendió a gran parte de la afición, ya que los Chiefs llegaban como favoritos tras sus recientes campeonatos y con Patrick Mahomes como líder indiscutible. Sin embargo, la defensa de Kansas City no logró contener los ataques de Los Angeles, que aprovecharon cada error para sacar ventaja en territorio brasileño.

Con Neymar en el inmueble y una Arena Corinthians llena, la liga envió un mensaje claro: el futbol americano busca conquistar nuevos mercados y consolidar su impacto global.

AP


 

TE PUEDE INTERESAR

Dueño de Raiders revela que Tom Brady estuvo cerca de ser QB del equipo antes de ir a Buccaneers

Raiders | 04/09/2025

Dueño de Raiders revela que Tom Brady estuvo cerca de ser QB del equipo antes de ir a Buccaneers
Jalen Carter tras ser expulsado en el Kick Off

Eagles | 05/09/2025

Jalen Carter de los Eagles se disculpa tras ser expulsado por escupirle a Dak Prescott
Se revela video de Dak Prescott escupiendo antes del incidente con Jalen Carter

Cowboys | 05/09/2025

Se revela video de Dak Prescott escupiendo antes del incidente con Jalen Carter
Te recomendamos
Con tres pases de anotación de Justin Herbert, los Chargers vencieron a los Chiefs en Brasil
NFL
Kansas City Chiefs

LO ÚLTIMO

 