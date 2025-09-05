Se revela video de Dak Prescott escupiendo antes del incidente con Jalen Carter

El mariscal de campo tuvo un partido destacado ante Philadelphia, pero su equipo no logró ganar

REDACCIÓN RÉCORD
5 de Septiembre de 2025
Se revela video de Dak Prescott escupiendo antes del incidente con Jalen Carter
Dak Prescott | AP

Philadelphia Eagles comenzó su andar por el Bicampeonato de la mejor manera: con una victoria ante Dallas Cowboys. Sin embargo, el regresó de la Temporada Regular quedó marcado por un escupitajo de Jalen Carter a Dak Prescott, aunque un reciente video reveló que el mariscal de campo escupió primero.

En el video se puede observar al quarterback mejor pagado de la NFL escupir al suelo, aunque muy cerca de Carter. El tackle defensivo de las Águilas reaccionó de mala manera, para conocer la acción que todos conocemos.

 

 

Las declaraciones de Prescott

Por los videos recientemente revelados, el mariscal de campo de la Estrella Solitaria comentó lo ocurrido y justificó su acción, ya que añadió que no fue con una intención, sino que fue algo normal.

"En ese caso, estaba jugando, intentando molestar a Tyler Booker. Lo estaba mirando junto a los dos linieros. Supongo que necesitaba escupir. No iba a escupirle a mi liniero, así que escupí hacia adelante. Él estaba ahí atrás y me dijo: '¿Intentas escupirme?'", explicó Dak.

Carter se disculpa

Sin embargo, el jugador de Philadelphia se disculpó horas después: "Fue un error mío. No volverá a ocurrir", explicó Carter. "Lo siento mucho por mis compañeros y la afición. Lo hago por ellos. También lo hago por mi familia. Pero la afición fue quien más me mostró cariño".

Jalen Carter | AP
Jalen Carter | AP

