Con tres pases de anotación de Justin Herbert, los Chargers vencieron a los Chiefs en Brasil

Marcos Olvera García
5 de Septiembre de 2025
La semana uno de la NFL vivió el primer juego que la National Football League tendrá fuera de Estados Unidos, donde los Kansas City Chiefs se enfrentaron a Los Angeles Chargers en Brasil con un arranque amargo para la ofensiva dirigida por Patrick Mahomes.

La defensiva de los Chargers estuvo a la altura en todo el encuentro, los Chiefs solo pudieron completar cinco de 13 terceras oportunidades, además de conseguir un par de conversiones en cuarta oportunidad, mismas que terminaron convirtiéndose en puntos para los Chiefs.

Imágenes del Kansas City vs Los Angeles Chargers | @Chiefs
El buen trabajo de la defensiva le permitió a la ofensiva de Justin Herbert caminar durante el partido, permitiéndole al QB de los Chargers conectar con sus receptores en tres ocasiones para conseguir el mismo número de touchdowns.

Kansas City estuvo cerca de empatar en un par de ocasiones, pero, primero, Butker falló el punto extra y Patrick Mahomes no logró la conversión de dos puntos, acto seguido, los Chargers anotaron siete puntos y se alejaron de los Chiefs.

Imágenes del Kansas City vs Los Angeles Chargers | @Chiefs
Cerca del final, los Chiefs se acercaron en el marcador, pero, antes de la pausa de los dos minutos, con una tercera y largo para los Chargers, Herbert convirtió para sentenciar el encuentro en favor del equipo angelino.

Los Kansas City Chiefs se enfrentarán a los Philadelphia Eagles en Arrowhead en la segunda semana de la NFL, por su parte, Los Angeles Chargers visitan el Allegiant Stadium en su primer Monday Night Football frente a Las Vegas Raiders

Imágenes del Kansas City vs Los Angeles Chargers | @Chargers
