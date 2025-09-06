Micah Parsons fue catalogado como cuestionable con Green Bay

Micah Parsons es la noticia más relevante que envuelve a los Empacadores de Green Bay, desde su traspaso directo de los Vaqueros de Dallas. Ahora, previo al debut de Packers en la NFL ante Detroit Lions, el pass rusher fue catalogado como cuestionable y podría jugar ante su rival de División.

Parsons comenzó a entrenar con Green Bay tras no hacerlo desde finales de la temporada pasada; ya que tampoco entrenó en la temporada baja con Dallas Cowboys. Parsons llegó apenas unos días a Wisconsin, para tratar de hacer historia con los Empacadores.

Parsons | AP

Las palabras de LaFleur y del propio Parsons

Previo al enfrentamiento del Norte de la Conferencia Nacional, en el campo de Lambeau, el entrenador en jefe de Green Bay, Matt LaFluer, agregó sus reacciones en el entrenamiento de Parsons. "Se ha visto limitado. Pero ha hecho un buen trabajo en ese sentido".

Por su parte, Parsons agregó su sentir y dejó su participación en el primer juego de la Temporada 2025 a consideración de sus entrenadores. De igual forma, comentó sobre su tratamiento de esteroides en su espalda que comenzó antes de su traspaso. "Terminamos el paquete de esteroides y espero que funcione, junto con el tratamiento, para que vuelva a las 100 libras".

Parsons | AP

El plan de Green Bay con Parsons

De igual forma, el coordinador defensivo del equipo, Jeff Hafley, agregó los planes que tienen los Packers con Micah Parsons, aunque aún falta esperar. "Tengo muchos planes guardados para cuando esté listo para jugar", comentó. "Pero por ahora, solo estamos viendo un poco de lo que va a pasar y tratando de determinar con antelación qué puede hacer mejor, qué puede hacer ahora mismo y qué le da a nuestro equipo la mejor oportunidad de tener éxito".