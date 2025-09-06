Cameron Heyward jugará con Steelers tras arreglar su nuevo contrato

La novela ha llegado a su fin, a más de 12 horas de que comience el primer encuentro de la temporada regular de los Pittsburgh Steelers en la temporada de la NFL, el equipo seis veces campeón del Vince Lombardi puede estar tranquilo al respecto del tema de Cameron Heyward.

El miembro de la línea ofensiva y uno de los capitanes de los Steelers estará disponible para enfrentar a los New York Jets luego de acordar $3 millones de dólares más a su contrato, lo que le permite firmar para jugar un par de temporadas más con los Acereros.

Heyward tendrá un nuevo contrato con Steelers | AP

De acuerdo a información de Adam Schefter, Heyward firmó el contrato que le ofrecieron los Steelers, eso sí, con tres millones de dólares más a lo que ofrecía el equipo seis veces ganador del Vince Lombardi, con este aumento, se espera que Heyward gane 18 millones de dólares en esta temporada.

Heyward tendrá un nuevo contrato con Steelers | AP

"Acuerdo con fecha límite: Los Steelers y el capitán del equipo, Cam Heyward, llegaron a un acuerdo esta noche sobre un contrato revisado que añadirá más de 3 millones de dólares en incentivos este año y le permitirá ganar hasta 18 millones de dólares esta temporada, según una fuente. Heyward jugará el domingo contra los Jets", aseguró Schefter.

Los Pittsburgh Steelers buscarán debutar con victoria cuando jueguen ante los New York Jets en el MetLife Stadium.

Heyward tendrá un nuevo contrato con Steelers | AP